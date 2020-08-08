【有片】美妝界金手Risabae的巔峰之作！《雖然是精神病但沒關係》徐睿知黑蓮花仿妝，分不清哪個是本尊
Beauty 2020年8月8日 星期六08:05 Rui
韓國美妝界金手Risabae又出手了，這次把自己化成了《雖然是精神病但沒關係》中的女主徐睿知。
熟悉韓國美妝的小夥伴們一定聽過Risabae的大名，這個號稱「娶了她等於娶到半個娛樂圈」的網紅博主，每次的明星仿妝都以驚人的相似度吸睛，讓人都分不清哪個是她哪個是本尊。
最近熱播的《雖然是精神病但沒關係》中徐睿知扮演的女主角高文英氣場高冷，自帶傲嬌屬性，可以說是又帥又美。 她的黑蓮花氣質妝容更是成為各大美妝博主爭相模仿的新妝容，Risabae自然不會錯過了。
不愧是被稱為「金手」的大神，Risabae完全抓住了高文英小V臉、稜角分明的下頜線、筆挺的高鼻樑和飽滿大卧蠶的精髓，盡可能的還原了這些特點。
化完整個妝容的Risabae又梳了高文英同款氣質幹練中分批發，戴上高調奢華的復古耳環，又一個高文英就誕生了，相似度高度95%！！！
「圖：《雖然是精神病但沒關係》、Risabae」
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