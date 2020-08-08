【有片】美妆界金手Risabae的巅峰之作！《虽然是精神病但没关系》徐睿知黑莲花仿妆，分不清哪个是本尊
Beauty 2020年8月8日 星期六08:05 Rui
韩国美妆界金手Risabae又出手了，这次把自己化成了《虽然是精神病但没关系》中的女主徐睿知。
熟悉韩国美妆的小伙伴们一定听过Risabae的大名，这个号称「娶了她等於娶到半个娱乐圈」的网红博主，每次的明星仿妆都以惊人的相似度吸睛，让人都分不清哪个是她哪个是本尊。
最近热播的《虽然是精神病但没关系》中徐睿知扮演的女主角高文英气场高冷，自带傲娇属性，可以说是又帅又美。 她的黑莲花气质妆容更是成为各大美妆博主争相模仿的新妆容，Risabae自然不会错过了。
不愧是被称为「金手」的大神，Risabae完全抓住了高文英小V脸、棱角分明的下颌线、笔挺的高鼻梁和饱满大卧蚕的精髓，尽可能的还原了这些特点。
化完整个妆容的Risabae又梳了高文英同款气质干练中分批发，戴上高调奢华的复古耳环，又一个高文英就诞生了，相似度高度95%！！！
「图：《虽然是精神病但没关系》、Risabae」
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