朴軫永即將回歸 這次的搭檔是愛徒宣美！
KPOP 2020年8月3日 星期一12:33 施乃琪
朴軫永和宣美（善美）這對師徒在後者離開 JYP 後感情依然很好，如今他們還將攜手發行新歌！
JYP Entertainment 今天（3 日）公開了朴軫永最新單曲 “When We Disco” 的預告畫報，宣布他將與宣美合作，有趣的組合立刻掀起熱烈討論。
宣美與朴軫永一起在美國活動時，分享了自己平常愛聽的歌給他；朴軫永聽過後覺得其中一句歌詞「很想念 when we disco」兩人的回憶很搭，於是便提議與宣美合作，而宣美也爽快地立刻答應。
另一方面，朴軫永和宣美合作的 “When We Disco” 融合懷舊的 Disco 元素和新潮元素，並將於 12 日傍晚發行。
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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