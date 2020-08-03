朴轸永即将回归 这次的搭档是爱徒宣美！
KPOP 2020年8月3日 星期一12:33 施乃琪
朴轸永和宣美（善美）这对师徒在后者离开 JYP 后感情依然很好，如今他们还将携手发行新歌！
JYP Entertainment 今天（3 日）公开了朴轸永最新单曲 “When We Disco” 的预告画报，宣布他将与宣美合作，有趣的组合立刻掀起热烈讨论。
宣美与朴轸永一起在美国活动时，分享了自己平常爱听的歌给他；朴轸永听过后觉得其中一句歌词「很想念 when we disco」两人的回忆很搭，於是便提议与宣美合作，而宣美也爽快地立刻答应。
另一方面，朴轸永和宣美合作的 “When We Disco” 融合怀旧的 Disco 元素和新潮元素，并将於 12 日傍晚发行。
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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