少女時代成員為Tiffany慶生！PO合照大讚壽星：「你是最有熱情的人」
明星 2020年8月3日 星期一11:45 Sani
暖暖的友情從未改變過！❤
8月1日是Tiffany的生日，昨天，少女時代成員秀英、Sunny、Yuri、徐玄、孝淵以及Tiffany本人分別在自己的IG上PO出了在一起開生日趴的照片，看起來超開心的！
秀英留言說：「不論是工作還是做人方面都不懂得適度，總是過分盡全力的人。 在我憂鬱的時候衝破房門把我撈出來，對我說朋友不要氣餒！！比起自己的幸福更希望對方幸福的人。 我的人啊，不論在哪裡都不要喪氣，一直為你應援！」
Sunny的合照表情都好俏皮XD「我們的首字母不在了好失落~不愧是熱情FaNy！不僅是生日，連少女時代13周年都安排好了，好厲害！我們FaNy要幸福哦❤」
徐玄也PO出多張合照，留言說：「熱情滿滿、帥氣的人，永遠給出真心的人笑起來很美、心靈更美的人❤比蘑菇更閃亮的Tiffany歐尼，謝謝你仍然在我身邊，love you sis（但是我們的照片為什麼眼睛都這樣子.. kk）」
Yuri：「最重要的朋友們，我愛你們。 」
孝淵PO出了兩人一起跟著《DESSERT》跳舞的影片：「Tiffa最棒了，生日快樂！」
壽星本人Tiffany也分享了美美的照片，留言說：「Feeling loved.」
此外，少女時代結束組合活動后，Tiffany回到美國以Tiffany Young的名字繼續歌手活動。 看到大家的友情並未因距離而減淡，真的好開心呀！
（圖源：Tiffany、Sunny、孝淵、秀英、徐玄、Yuri IG）
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