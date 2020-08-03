《認識的哥哥》預告：朴誠雄、嚴正化、李善彬、李相侖大咖演員一起轉學來啦！
綜藝 2020年8月3日 星期一13:10 MiJimin
【節目預告＋電影預告】這次的轉學生組合太新鮮啦～，大家千萬不要錯過喔！
JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》的最新預告中，迎來了新一批的「特級演員」轉學生，有嚴正化、朴誠雄、李善彬、李相侖，四位演技兼具實力派的他們來報到，讓人意想不到的全新組合。（合作電影《Okay Madam》）
▼節目預告，本週六晚間九點播出：
聊天過程中，壽根表示「李相侖給人一種昇基的感覺」，李相侖提到自己的綜藝是從李昇基那裡學來的（《家師父一體》），而昇基是從姜鎬童那裡學習的，所以要是自己做得不好，就是鎬童教得不好，讓姜鎬童相當慌張！XDDD
而朴誠雄在惡角的演技也是相當出名，任何台詞都能演得相當反派之外，也會在節目上大展綜藝感。
不論歌手還是演員都是一線的嚴正化，一出場就讓認哥成員們相當激動！李善彬則會帶來嚴正化的熱門串燒歌曲，兩人的合作和節目表現也相當令人期待！
▼電影《Okay Madam》預告：
（圖：JTBC Entertainment／愛奇藝）
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