炫彬宋慧乔又传复合了，遛狗同居被目击？双方再次否认 韩国男演员都要感谢老祖宗？真的应验了那句「发型丑毁所有」 李秀满音乐审美绝了！EXO＆Red Velvet都逃不过社长的亲自过问，这些歌都被换了 《虽然是精神病但没关系》这个桥段和《来自星星的你》一模一样！金秀贤太爱这个姿势了 Red Velvet Irene又送伴舞礼物了！这次没开玩笑，真的不是豆芽啦XD

饭圈的女孩们一定不知道，你们喜欢的SM娱乐旗下爱豆团的某些主打曲竟然是被社长李秀满亲自过问，果然社长不是什么人都能当的，音乐审美太赞了。

SHINee-《Sherlock》



原本有100首主打歌候选，是李秀满要求把其中的两首《Clue》和《Note》进行合编，然后才制作出了《Sherlock》这样的名曲。 出名到什么程度，号称「高考禁曲」，因为一旦听了，脑子里就挥散不去那魔性旋律。 此外，《Clue》和《Note》也都被收录到了专辑里哦。

Red Velvet-《Red Flavor》



李秀满对Red Velvet的重视从这首歌上就能看出了，真的花费了超级多的心思。 Joy就曾经透露过一次SMTOWN聚餐上李秀满问她知不知道自己有多上心，后来问了经纪人才知道原来这首歌从作词，到旋律、节奏，编舞，社长竟然全都亲自参与了。

EXO-《Call Me Baby》



粉丝们也是后来才知道原本当初EXO正规二辑的主打歌并不是《Call Me Baby》而是《EXODUS》（《EXODUS》也收录进了专辑中），是李秀满要求换成《Call Me Baby》的。



李秀满亲自下指示的还有《狼与美女》和《咆哮Growl》，更换了两首歌公开的顺序。 原本EXO正规一辑的主打是《咆哮》，后续主打才是《狼与美女》。

f(x)-《Pinocchio》



《Pinocchio》原定的歌名是《Laser》，当时录制完成的是普通唱法。 但是听过录音的李秀满却表示f(x)这样的爱豆团应该要有一些特别之处才合理，就让人给歌曲加上一种精怪少女感。 歌词、曲风和编舞、唱法全都大换血，这才成就了我们听到的《Pinocchio》。

BoA-《Only One》



BoA的第七张专辑主打歌原定是《Shadow》，在最后关头李秀满主动提出要换掉这首歌，换成BoA的创作曲《Only One》，这才有了BoA的经典曲，直到现在传唱度还很高。



知道真相的小伙伴们是不是很震惊，毕竟李秀满也已经是爷爷的年纪，竟然还如此了解10代、20代的音乐口味。



「图：PANN、SM娱乐」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻