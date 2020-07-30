韓惠珍：存了500個BTS防彈少年團柾國的影片！你還記得那年的EXO XIUMIN嗎？
明星 2020年7月30日 星期四09:16 Rui
女明星也有可能是追星女孩。
超模韓惠珍近期最愛的愛豆就是防彈少年團的柾國了，她在節目中大方承認自己是追星女孩這一事實，自爆從去年開始墜入了柾國的魅力中不可自拔，光收藏的錄像就有500個，每天最大的樂趣就是看柾國。
柾國的神顏和絕妙舞姿，誰不喜歡呢？
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不過，熟悉韓娛圈的小夥伴們可能會發現，韓惠珍這是換了新牆頭（飯圈用語，表示追星時沒有固定喜歡的明星，非常容易受影響，喜歡這個又喜歡那個，像牆頭草一樣易變）了? 畢竟4年前的她也曾在節目中公開表示最愛的是EXO XIUMIN。當時韓惠珍說：「經常聽EXO的歌，XIUMIN實在是太帥了，只是看著他就會覺得很滿足，心情會變超好，祝福他一直身體健康。 」
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如果柾國和XIUMIN進行「理想型世界盃」的話，韓惠珍最後會選誰呢?
「圖：《戀愛的干預》、韓惠珍IG、NATE PHOTOS」
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