韓惠珍：存了500個BTS防彈少年團柾國的影片！你還記得那年的EXO XIUMIN嗎？

韓惠珍：存了500個BTS防彈少年團柾國的影片！你還記得那年的EXO XIUMIN嗎？

明星   2020年7月30日   星期四09:16   Rui   5

女明星也有可能是追星女孩。

超模韓惠珍近期最愛的愛豆就是防彈少年團的柾國了，她在節目中大方承認自己是追星女孩這一事實，自爆從去年開始墜入了柾國的魅力中不可自拔，光收藏的錄像就有500個，每天最大的樂趣就是看柾國。

柾國的神顏和絕妙舞姿，誰不喜歡呢？

via GIPHY

不過，熟悉韓娛圈的小夥伴們可能會發現，韓惠珍這是換了新牆頭（飯圈用語，表示追星時沒有固定喜歡的明星，非常容易受影響，喜歡這個又喜歡那個，像牆頭草一樣易變）了? 畢竟4年前的她也曾在節目中公開表示最愛的是EXO XIUMIN。當時韓惠珍說：「經常聽EXO的歌，XIUMIN實在是太帥了，只是看著他就會覺得很滿足，心情會變超好，祝福他一直身體健康。 」

via GIPHY

如果柾國和XIUMIN進行「理想型世界盃」的話，韓惠珍最後會選誰呢?

「圖：《戀愛的干預》、韓惠珍IG、NATE PHOTOS」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Ava Ho
    阿姨我也是如此，但不是厭舊而只是沒有感覺了。 😅
    2小時前
  • Kingsley Belle Evan
    我也是不固定的啦
    2小時前
  • Kin Ka Tao
    我YouTube存了四百個金裕貞影片
    2小時前
  • Chim Chim
    Ching Ching Wong
    2小時前
  • Corlis Chan
    Macy Pang legit me hahahaha
    2小時前
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 韓惠珍：存了500個BTS防彈少年團柾國的影片！你還記得那年的EXO XIUMIN嗎？
© 2020 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手