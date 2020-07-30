[韓評]《鋼鐵雨：深潛行動》集趣味與訊息於一身的續集電影

《鋼鐵雨：深潛行動》導演最想問觀眾們的問題就是：「大家曾想過嗎？誰能決定韓半島的命運？」但其實答案並非南韓或朝鮮，以這血淋淋的事實為基礎而拍攝的《鋼鐵雨：深潛行動》，訴說著韓半島的和平，乃至於世界的和平。
《鋼鐵雨：深潛行動》描述為了北韓與美國之間的和平協議，韓國總統（鄭雨盛飾）與北韓委員長（柳演錫飾）以及美國總統在北韓的元山展開了高峰會談，正當北韓與美國雙方僵持不下時，北韓護衛總局長（郭度沅飾）發起了政變，並將三位領導人綁架到核子潛艦上，被關在密閉小房間中的元首們，將展開如何的對談？
《鋼鐵雨：深潛行動》是2017年上映的《鋼鐵雨》的續集作品，導演梁宇皙擔任劇本撰寫並執導，兩集也都找來了鄭雨盛以及郭度沅攜手演出，更加入新角色柳演錫。導演也透過劇情內的反戰內容，證明韓半島的和平問題，僅靠國民意志是無法改變的。「我們無法決定自己的命運，哪怕是有小小的縫隙透出和平契機，都會朝向這方向去努力。」導演說。
《鋼鐵雨：深潛行動》雖然帶有強烈的政治色彩，看三位領導人被困在潛艦上的小房間內，態度從對立到三人展現各自的個性，甚至還有搞笑場面，三位出色演員可說是非常有默契地配合演出。特別是造型大改變的柳演錫，飾演起英文超強又愛抽菸的北韓委員長，非常有獨特風格。另外潛艦上的忠心北韓軍官也是非常重要的角色，也暗喻著南北韓的攜手。
比前作規模更大，韓國電影中少見以潛艦為場景的電影《鋼鐵雨：深潛行動》，並針對和平協議有著夢幻般的結局，最後也由飾演韓國總統的鄭雨盛向觀眾們丟出最重要的一句疑問，這部電影為韓國人民留下了相當沉重的訊息。7月29日《鋼鐵雨：深潛行動》於台灣及韓國同步上映。
照片：甲上娛樂
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