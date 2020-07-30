[韩评]《钢铁雨：深潜行动》集趣味与讯息於一身的续集电影

《钢铁雨：深潜行动》导演最想问观众们的问题就是：「大家曾想过吗？谁能决定韩半岛的命运？」但其实答案并非南韩或朝鲜，以这血淋淋的事实为基础而拍摄的《钢铁雨：深潜行动》，诉说著韩半岛的和平，乃至於世界的和平。
《钢铁雨：深潜行动》描述为了北韩与美国之间的和平协议，韩国总统（郑雨盛饰）与北韩委员长（柳演锡饰）以及美国总统在北韩的元山展开了高峰会谈，正当北韩与美国双方僵持不下时，北韩护卫总局长（郭度沅饰）发起了政变，并将三位领导人绑架到核子潜舰上，被关在密闭小房间中的元首们，将展开如何的对谈？
《钢铁雨：深潜行动》是2017年上映的《钢铁雨》的续集作品，导演梁宇皙担任剧本撰写并执导，两集也都找来了郑雨盛以及郭度沅携手演出，更加入新角色柳演锡。导演也透过剧情内的反战内容，证明韩半岛的和平问题，仅靠国民意志是无法改变的。「我们无法决定自己的命运，哪怕是有小小的缝隙透出和平契机，都会朝向这方向去努力。」导演说。
《钢铁雨：深潜行动》虽然带有强烈的政治色彩，看三位领导人被困在潜舰上的小房间内，态度从对立到三人展现各自的个性，甚至还有搞笑场面，三位出色演员可说是非常有默契地配合演出。特别是造型大改变的柳演锡，饰演起英文超强又爱抽菸的北韩委员长，非常有独特风格。另外潜舰上的忠心北韩军官也是非常重要的角色，也暗喻著南北韩的携手。
比前作规模更大，韩国电影中少见以潜舰为场景的电影《钢铁雨：深潜行动》，并针对和平协议有著梦幻般的结局，最后也由饰演韩国总统的郑雨盛向观众们丢出最重要的一句疑问，这部电影为韩国人民留下了相当沉重的讯息。7月29日《钢铁雨：深潜行动》於台湾及韩国同步上映。
照片：甲上娱乐
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