李孝利20年前的粉絲...現在是作曲家還給ASTRO寫過歌！

連粉絲都這麼優秀，歐尼一定也很開心吧！
李孝利28日在自己的IG上PO出一張照片，留言說：「20年前和粉絲一起在家門前...時間飛逝，這些朋友們現在在哪裡、做什麼，看到我又是什麼感覺呢？大家都過得好嗎~」照片中李孝利和五位粉絲站在一起，臉上還帶著一點點嬰兒肥，美麗的模樣真是20年不變啊：
隨後有趣的事情發生了，一位網友PO文表示自己就是那個穿黑衣服的粉絲PO文「認領」，而且現在是作曲家！這位粉絲藝名叫做StarB，他在IG上PO出合照和相關報導，留言說：「孝利姐姐公開了我的過去照片，登上了好多媒體的頭版頭條！那時我讀高一，明明天氣很熱卻想要看起來帥一點，一個人穿了西裝kkk我現在也和從前一樣會把看姐姐出演的節目全都找來看，和從前一樣為姐姐應援❤」
StarB接受採訪說：「受到孝利姐姐的影響一直喜歡和學習音樂，後來成了舞台劇的音樂導演，現在已經做了十多個作品。不久前想嘗試K-Pop，今年5月和ASTRO隊長JINJIN一起寫了《Lights On》這首歌，正在以製作人團隊$MILE的身份展開新的音樂人生。 」
在愛豆的影響下選擇人生的道路並不斷努力前進，這樣的愛豆和粉絲都超級帥氣啊！最後來聽聽這首合作歌曲，也真的很好聽耶：
（圖源：IG@hyoleehyolee、smile_starb、hangout_with_yoo）
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