《魔鬼對決》黃晸玟記者會跨海連線，曝接演原因？「因為台詞不多我喜歡！」
電影 2020年7月29日 星期三11:57 Erin
《魔鬼對決》日前在韓國舉辦記者會，演員黃晸玟雖然正在海外拍攝，但依舊以遠端視訊的方式參與活動，語出驚人逗得大家笑聲不斷。
電影《魔鬼對決》日前舉辦記者會，現場除了導演，主要演員朴正民以及李政宰也出席現場，分享了這部作品的幕後趣事。而本片的另一位主要演員黃晸玟，目前人正在約旦與玄彬共同拍攝作品《交涉》，雖然沒能來到現場參與，但也用遠端連線進行了訪問。
黃晸玟在《魔鬼對決》中飾演一位冷血殺手仁南，比起台詞，他更需要利用臉部表情以及銳利眼神來表達他的情感，對此黃晸玟說：「我選擇這部作品的最大原因之一，就是因為幾乎沒什麼台詞。之前的作品《北風》台詞真的很多，讓我背得很辛苦。」說完引發全場大笑。他更接著說：「這部作品幾乎沒什麼台詞，一開始就讓我很喜歡，但接下來就難了，沒有台詞還要表達出情感更難啊！不過導演跟同事們都非常厲害，讓這部作品非常出色。」
黃晸玟也大讚《魔鬼對決》團隊準備得相當完善，在拍攝期間也相當順利。《魔鬼對決》中也有80％以上的場景是在海外拍攝完成的，目前人也在約旦拍攝的黃晸玟可說是非常辛苦，不過他卻說：「其實像我這樣的已婚男，最喜歡去海外拍攝了啊！」讓全場笑聲不斷，不過他也提到目前所在的約旦氣候相當熱又乾燥。
《魔鬼對決》描述殺手仁南執行最後一個殺人任務卻因此捲入了新的事件，而另一位雷則不停在身後追逐著他，兩人將展開一場熾熱的追擊戰，8月12日也即將正式在台上映。
照片/ 影片：采昌國際
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