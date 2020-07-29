《雖然是精神病但沒關係》裡重新穿上校服的金秀賢...記憶瞬間被拉回到了「宋森動」！

再次穿上校服的金秀賢，把眾人的回憶一下子拉回了《Dream High》時期。
由金秀賢、徐睿知主演的《雖然是精神病但沒關係》可以說是近期討論度最高的韓劇了，日前播出的劇集裡康泰（金秀賢 飾）和文英（徐睿知 飾）就穿上了校服外出約會。 而在本播播出前網路上就曝光了相關路透照，當時一度引爆熱議，康泰再次發揮「忠犬屬性」，緊緊跟在文英後面~。
二人樣貌實在太「童顏」，乍看之下與真正的學生完全沒分別。 尤其是金秀賢，已經33歲的他重新穿上校服毫無違和感，完美消化校服這一10代專有物，小編很想知道這青澀又陽光、乾淨的少年感是如何保持到現在的呢?
金秀賢的校服Look也讓不少人想起了9年前的《Dream High》，當時金秀賢就在劇中扮演藝術高中的學生，幾乎都是以校服形象出鏡。 對比當年的顏值，不減反增，少了嬰兒肥，線條更顯硬朗，真的是越來越帥了。
金秀賢帥氣的校服造型也讓觀眾們大讚，紛紛留言表示：「真的是童顏」、「完全就是高中生啊」、「太帥了」等。
「圖：《雖然是精神病但沒關係》、《Dream High》、金秀賢IG」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究