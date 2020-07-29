少女時代太妍出生以來到現在第一次去的地方：還加班到深夜，這一切都是為了粉絲！

少女時代的太妍為了粉絲們第一次踏足了這個地方：東大門。
東大門作為首爾購物聖地，無論是本國人國外還是遊客都將之看作是必打卡地，然而十幾歲就出道了的太妍透露自己活了32年才在近期第一次踏入東大門商圈，並且一進去就控不住自己一直買買買！！！
最近的太妍沉浸在了DIY手鏈的樂趣中，之前更是接到了其他愛豆藝人的訂單，太妍也盡心盡力地為他們製作了獨一無二的配色手鏈。 這次又接到訂單粉絲的她想要大量批發珠子，於是前往東大門，一走入那裡琳瑯滿目的各類物品看得太妍直呼「來到了新世界~」
各種材質、各種顏色、各種尺寸的珠子實在讓太妍挑花了眼，加上低廉的價格，她一口氣買了一大堆各式各樣的珠子回來。 因為偏愛藍色和紫色，大部份的珠子都是這兩個顏色，太妍也笑稱「完全是以我的眼光挑的顏色」。
太妍真的會給粉絲們親自製作手鏈嗎? 當然是真的，很快就有粉絲收到了來自本命親自設計、親手製作的禮物，她還給每條手鏈都起了好聽的名字。 這條就是「蝴蝶上的一顆薄荷」
紫色手鏈叫做「經常見面吧」，（韓語中紫色和經常同音，자주手錶生）
紫色味道，葡萄味道！每一條的名字都是太妍認認真真寫下的，粉絲們收到該有多麼興奮啊~。
每條手鏈個都裝在了漂亮的盒子裡，據說太妍為了串手鏈還夜晚加班開工。
「圖：PANN」
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