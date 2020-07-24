YG政策的最大受害者？李遐怡：「我一點也不覺得自己是受害者，希望大家不要覺得我很可憐」

22日，AOMG公開了與李遐怡簽約的消息，她也在昨日（23日）發行了單曲《HOLO》，並在各大音源榜取得優異的成績。
此外，李遐怡出演的YouTube頻道「1theK Orininals」的節目《本人登場》也公開，節目中的環節是嘉賓們直接讀出網路上與自己相關的貼文、留言，並親自進行回覆。
她的介紹上寫著「在韓國難以找到的獨具魅力的嗓音，還有獨特的節奏感，因為太長的空白期，被低估的歌手」，李遐怡回應：「以後我會經常活動的啦！現在換到AOMG之後，經常活動...應該可以的吧。」
還寫著「YG政策的最大受害者，可以說是YG向人們展示了公司，非常不關心SOLO歌手的例子」，李遐怡也表示：「怎麼了？對於新出道的歌手能做到這樣的程度，算是投資了很多，也是做很多宣傳的程度了。本來公司就有很多歌手呀！如果每一位都完美地集中關注的話，最少也要經歷2個月才會輪完一個人，這樣的話一年內能夠宣傳的歌手，就只有5名歌手，希望大家多多理解一下！」
她也接著說：「我一點也不覺得自己是受害者，希望大家不要覺得我很可憐。從某個瞬間起大家就會開始問我『什麼時候出專輯啊？』一邊這樣問我，然後用可憐的眼神看著我，我明明很幸福的呀！」希望她接下來可以走花路，做自己想做的音樂！
另外，昨日李遐怡也登上《M Countdown》帶來了回歸舞台，如果還沒有看過的朋友，記得去看啦！
（圖：AOMG、1theK Originals）
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