YG政策的最大受害者？李遐怡：「我一点也不觉得自己是受害者，希望大家不要觉得我很可怜」
明星 2020年7月24日 星期五11:52 Yuan
22日，AOMG公开了与李遐怡签约的消息，她也在昨日（23日）发行了单曲《HOLO》，并在各大音源榜取得优异的成绩。
此外，李遐怡出演的YouTube频道「1theK Orininals」的节目《本人登场》也公开，节目中的环节是嘉宾们直接读出网路上与自己相关的贴文、留言，并亲自进行回覆。
她的介绍上写著「在韩国难以找到的独具魅力的嗓音，还有独特的节奏感，因为太长的空白期，被低估的歌手」，李遐怡回应：「以后我会经常活动的啦！现在换到AOMG之后，经常活动...应该可以的吧。」
还写著「YG政策的最大受害者，可以说是YG向人们展示了公司，非常不关心SOLO歌手的例子」，李遐怡也表示：「怎么了？对於新出道的歌手能做到这样的程度，算是投资了很多，也是做很多宣传的程度了。本来公司就有很多歌手呀！如果每一位都完美地集中关注的话，最少也要经历2个月才会轮完一个人，这样的话一年内能够宣传的歌手，就只有5名歌手，希望大家多多理解一下！」
她也接著说：「我一点也不觉得自己是受害者，希望大家不要觉得我很可怜。从某个瞬间起大家就会开始问我『什么时候出专辑啊？』一边这样问我，然后用可怜的眼神看著我，我明明很幸福的呀！」希望她接下来可以走花路，做自己想做的音乐！
另外，昨日李遐怡也登上《M Countdown》带来了回归舞台，如果还没有看过的朋友，记得去看啦！
（图：AOMG、1theK Originals）
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