新劇《惡之花》五分鐘長預告，李準基化身嗜血殺人魔，完美演繹雙面人：「人是我殺的…」

【發佈會照／多圖】OMG～這部質感很夠！好期待李準基和文彩元的再次合作，長預告裡還有床戲啊！！！喔某喔某～（7月29日首播）
tvN 全新水木劇《惡之花》（每週三、四播出）昨天舉行了記者發佈會，李準基和文彩元的二度合作與互動也成為話題，此外，官方也提早公開了五分鐘長預告，在六天就可以看到這部新劇啦！
《惡之花》講述想隱藏殘酷過去、改頭換面的男人和追蹤男人舊事的刑警妻子之間，守護愛情及隱藏真相的懸疑愛情故事。
▼五分鐘長預告，雖然李準基掩飾著過去，與文彩元共組家庭，如今的幸福美滿，背後卻隱藏著天大的秘密，但過去的真相究竟為何？（感覺是被誤會了啊啊啊）
【人物簡介】
▼李準基飾演金屬工藝家「白熙成」，表面上是個為妻子和女兒犧牲奉獻的顧家男人，實際上是個掩飾自己人格障礙和連環殺人嫌疑犯的過往，為了得到現在一切而完美欺騙妻子、沒有感情的男人。
▼文彩元飾演重案組刑警「車智媛」，白熙成的妻子，深愛著丈夫，但最終還是自己親手將心愛的男人戴上了手銬，十幾年來活在天大的謊言裡，對自己的丈夫其實一無所知。
▼張熙軫飾演男主的姐姐「都海秀」，從可怕的過去逃跑出來，是連環殺人犯的女兒。職業是特技化妝師。
▼徐賢宇飾演為獨家而蒙蔽雙眼的記者「金武振」，是都海秀的初戀男友，遇見白熙成之後，帶著獨家報導的慾望，變成幫助白熙成去證明過往真相的人。
《惡之花》由《Mother》、《自白》的金哲圭導演與《赤身的消防員》劉晶熙作家合作打造，預計在 7 月 29 日晚間 22:50 首播。
（圖：官方劇照）
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