在酷暑之下還是一樣美麗的仙女孫藝真：「大家為什麼都轉向後面？」
明星 2020年7月23日 星期四12:06 Erin
漂亮姊姊孫藝真更新了SNS，過人的仙氣美貌，就算在這樣令人汗流浹背的酷暑中依舊不受影響，長髮披肩的她在鏡頭前展現笑容，也向大家公開近況。
孫藝真於7月22日下午透過自己的IG表示：「一整天都在下雨。不過為什麼大家都轉到後面去呢？」並且公開了一段自拍影片，雖然短短幾秒鐘，但穿著白色希臘女神般上衣的她，時而靠近鏡頭，整理自己的長髮，近看也是零缺點的美貌以及清純感，令許多網友們感到賞心悅目。
孫藝真今年因演出tvN人氣電視劇《愛的迫降》而受到廣大觀眾們的喜愛，她也時常透過SNS公開拍攝近況，日前大家也曾看到她穿著帥氣跨上重型機車的拍攝影片，時而清純時而帥氣性感的多樣化魅力，相信也是孫藝真廣受大家喜愛的原因之一。
照片、影片：孫藝真IG
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