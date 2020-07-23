新剧《恶之花》五分钟长预告，李准基化身嗜血杀人魔，完美演绎双面人：「人是我杀的…」

【发布会照／多图】OMG～这部质感很够！好期待李准基和文彩元的再次合作，长预告里还有床戏啊！！！喔某喔某～（7月29日首播）
tvN 全新水木剧《恶之花》（每周三、四播出）昨天举行了记者发布会，李准基和文彩元的二度合作与互动也成为话题，此外，官方也提早公开了五分钟长预告，在六天就可以看到这部新剧啦！
《恶之花》讲述想隐藏残酷过去、改头换面的男人和追踪男人旧事的刑警妻子之间，守护爱情及隐藏真相的悬疑爱情故事。
▼五分钟长预告，虽然李准基掩饰著过去，与文彩元共组家庭，如今的幸福美满，背后却隐藏著天大的秘密，但过去的真相究竟为何？（感觉是被误会了啊啊啊）
【人物简介】
▼李准基饰演金属工艺家「白熙成」，表面上是个为妻子和女儿牺牲奉献的顾家男人，实际上是个掩饰自己人格障碍和连环杀人嫌疑犯的过往，为了得到现在一切而完美欺骗妻子、没有感情的男人。
▼文彩元饰演重案组刑警「车智媛」，白熙成的妻子，深爱著丈夫，但最终还是自己亲手将心爱的男人戴上了手铐，十几年来活在天大的谎言里，对自己的丈夫其实一无所知。
▼张熙轸饰演男主的姐姐「都海秀」，从可怕的过去逃跑出来，是连环杀人犯的女儿。职业是特技化妆师。
▼徐贤宇饰演为独家而蒙蔽双眼的记者「金武振」，是都海秀的初恋男友，遇见白熙成之后，带著独家报导的欲望，变成帮助白熙成去证明过往真相的人。
《恶之花》由《Mother》、《自白》的金哲圭导演与《赤身的消防员》刘晶熙作家合作打造，预计在 7 月 29 日晚间 22:50 首播。
（图：官方剧照）
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