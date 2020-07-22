音樂劇《狂炎奏鳴曲》重返舞台　厲旭、柳會勝、HUI、洪周燦領銜主演！

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同樣身為隊內主唱的厲旭、柳會勝、HUI 和洪周燦將領銜主演同一齣音樂劇，其中 HUI 和洪周燦都是首度演出音樂劇，期待他們的表現！

Super Junior 的厲旭、樂團 N.Flying 的柳會勝、Pentagon 隊長 HUI 和 Golden Child 的洪周燦三人，都確定將加入音樂劇《狂炎奏鳴曲》的演出陣容，其中厲旭和 HUI 將演出 “J”，柳會勝與洪周燦則會演出 “S” 一角。

《狂炎奏鳴曲》改編自同名短篇小說，早在 2017 年時便以音樂劇形式亮相。劇情描寫透過死亡獲得靈感的天才作曲家，為了取得靈感而不斷殺人。厲旭和 HUI 演出的 “J” 是一位一鳴驚人，但因為再也寫不出任何歌曲而深感不安的作曲家，柳會勝與洪周燦演出的 “S” 則是 J 的朋友兼繆思。

另一方面，《狂炎奏鳴曲》將從 8 月 15～30 日、9 月 18～27 日期間，在大學路的 UNIPLEX 一館上演。



（照片或影片來源：SM Entertainment、FNC Entertainment、CUBE Entertainment、Woollim Entertainment）

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