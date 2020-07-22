音乐剧《狂炎奏鸣曲》重返舞台 厉旭、柳会胜、HUI、洪周灿领衔主演！
KPOP 2020年7月22日 星期三14:18 施乃琪
同样身为队内主唱的厉旭、柳会胜、HUI 和洪周灿将领衔主演同一出音乐剧，其中 HUI 和洪周灿都是首度演出音乐剧，期待他们的表现！
Super Junior 的厉旭、乐团 N.Flying 的柳会胜、Pentagon 队长 HUI 和 Golden Child 的洪周灿三人，都确定将加入音乐剧《狂炎奏鸣曲》的演出阵容，其中厉旭和 HUI 将演出 “J”，柳会胜与洪周灿则会演出 “S” 一角。
《狂炎奏鸣曲》改编自同名短篇小说，早在 2017 年时便以音乐剧形式亮相。剧情描写透过死亡获得灵感的天才作曲家，为了取得灵感而不断杀人。厉旭和 HUI 演出的 “J” 是一位一鸣惊人，但因为再也写不出任何歌曲而深感不安的作曲家，柳会胜与洪周灿演出的 “S” 则是 J 的朋友兼缪思。
另一方面，《狂炎奏鸣曲》将从 8 月 15～30 日、9 月 18～27 日期间，在大学路的 UNIPLEX 一馆上演。
（照片或影片来源：SM Entertainment、FNC Entertainment、CUBE Entertainment、Woollim Entertainment）
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