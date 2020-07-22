退伍前一天金玟錫壓制偷拍男！正義發言：「只是做了該做的事」

演員金玟錫日前才剛完成兵役期退伍，不過在兵役即將結束的休假時，現場壓制了一位使用針孔攝影機偷拍女子的犯罪者，並且協助移送智警方，據悉當時金玟錫好友，模特兒孫旻浩也在現場，兩人充滿勇氣的善行在網路上也得到網友大力讚賞。
金玟錫在退伍前的休假期間，也就是7月19日，在首爾江南狎鷗亭的某咖啡廳當場發現了一位用隱藏攝影機偷拍女性身體部位的男子，並直接報警協助警方壓制他。而金玟錫與好友孫旻浩都在現場，他們合力壓制現行犯的消息一傳開也受到網友矚目。
7月21日金玟錫所屬公司表示：「金玟錫在7月19日於首爾狎鷗亭某咖啡廳發現了正在用隱藏攝影機偷拍的男子，並移送警方。當時與金玟錫一起在現場的孫旻浩也一同舉報此人。」現場被逮捕的犯人，手機裡含有大量的偷拍照片，看來可能已不是第一次犯行。
消息曝光後金玟錫說：「當天還有同公司的孫旻浩跟我在一起，大家只注意我的話我會覺得對不起他，我們只是做了該做的事而已，換作是別人現場看到這狀況也會這麼做的，大家這樣讓我很不好意思。」
金玟錫在2012年以tvN電視劇《閉嘴！花美男樂團》出道，接下來也演出了《學校2015》《太陽的後裔》《Doctors》《青春時代2》等人氣電視劇，也演出電影作品，演藝事業相當活躍。2018年12月入伍後，當兵期間也演出陸軍音樂劇《歸還》。他也在7月20日透過SNS宣告自己已經正式退伍。
照片：金玟錫IG，TVDaily
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究