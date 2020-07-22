退伍前一天金玟锡压制偷拍男！正义发言：「只是做了该做的事」
明星 2020年7月22日 星期三09:52 Erin
演员金玟锡日前才刚完成兵役期退伍，不过在兵役即将结束的休假时，现场压制了一位使用针孔摄影机偷拍女子的犯罪者，并且协助移送智警方，据悉当时金玟锡好友，模特儿孙旻浩也在现场，两人充满勇气的善行在网路上也得到网友大力赞赏。
金玟锡在退伍前的休假期间，也就是7月19日，在首尔江南狎鸥亭的某咖啡厅当场发现了一位用隐藏摄影机偷拍女性身体部位的男子，并直接报警协助警方压制他。而金玟锡与好友孙旻浩都在现场，他们合力压制现行犯的消息一传开也受到网友瞩目。
7月21日金玟锡所属公司表示：「金玟锡在7月19日於首尔狎鸥亭某咖啡厅发现了正在用隐藏摄影机偷拍的男子，并移送警方。当时与金玟锡一起在现场的孙旻浩也一同举报此人。」现场被逮捕的犯人，手机里含有大量的偷拍照片，看来可能已不是第一次犯行。
消息曝光后金玟锡说：「当天还有同公司的孙旻浩跟我在一起，大家只注意我的话我会觉得对不起他，我们只是做了该做的事而已，换作是别人现场看到这状况也会这么做的，大家这样让我很不好意思。」
金玟锡在2012年以tvN电视剧《闭嘴！花美男乐团》出道，接下来也演出了《学校2015》《太阳的后裔》《Doctors》《青春时代2》等人气电视剧，也演出电影作品，演艺事业相当活跃。2018年12月入伍后，当兵期间也演出陆军音乐剧《归还》。他也在7月20日透过SNS宣告自己已经正式退伍。
照片：金玟锡IG，TVDaily
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