超強實力派演員大合體！權相佑&裴晟佑合作SBS新劇《飛吧開天龍》 奇幻新劇《18 Again》李到晛校服&金荷娜&尹相鉉的人物劇照首公開！ Red Velvet Irene絕美金髮竟然是假的！摘掉後露出了中分貼頭皮死亡髮型... 畫風逐漸「扭曲」的JYP家族，朴軫泳的「男友照」影響力太大了！TWICE學到了「油膩」精髓 韓素希捲入生母債務風波，同窗好友抱不平：她從小到大沒得過母親的呵護，太無辜了 GFRIEND帶著新專輯出演KBS《鄭恩地的歌謠廣場》！ 權珉娥曬近況照只露雙眼，狀態好轉眼神都明亮起來了 孔劉餵你吃烤肉！女友視角讓人過度心空❤

《德魯納酒店》的「清明」轉世投胎了！！！三位演員小編都很喜歡，很想看這部啊！大家是不是也和我一樣期待呢？

JTBC 全新月火劇《18 Again》（每週一、二播出）公開了三位主角尹相鉉、金荷娜、李到晛的人物劇照，全新組合和嶄新的形象，也引發了大眾的好奇心，其中李到晛清爽的校服造型，更是讓許多劇迷直呼：「《德魯納酒店》的清明投胎轉世了！！！」

《18 Again》改編自歐美熱門電影《重返17歲》，講述丈夫在離婚前夕突然回到18年前全盛時期的奇幻故事。



【人物簡介&劇照】

▼金荷娜飾演「鄭多貞」，她邊工作邊帶孩子，是媽媽們都非常嚮往的成功女性，有一對18歲的龍鳳胎，雖然很晚才當上主播，但工作和家庭都很成功，是一個專業且擁有溫暖性格的人物。



▼尹相鉉飾演37歲的「洪大英」，是一個從妻子那裡收到離婚通知，被孩子們無視，又被公司解僱的中年大叔。



▼李到晛飾演18歲的洪大英，洪大英在高中時期是一個制霸籃球比賽，因為籃球實力而備受關注的天才，但37歲的他只是一個平凡的大叔。在他反悔人生的瞬間，卻以37歲的靈魂，迎來了18歲全盛期的身體，他把名字改成「高宇英」，重新開始了第二次的人生。



《18 Again》將在9月份首播，有興趣的朋友千萬不能錯過喔。

（圖：官方劇照）

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