奇幻新劇《18 Again》李到晛校服&金荷娜&尹相鉉的人物劇照首公開！

《德魯納酒店》的「清明」轉世投胎了！！！三位演員小編都很喜歡，很想看這部啊！大家是不是也和我一樣期待呢？
JTBC 全新月火劇《18 Again》（每週一、二播出）公開了三位主角尹相鉉、金荷娜、李到晛的人物劇照，全新組合和嶄新的形象，也引發了大眾的好奇心，其中李到晛清爽的校服造型，更是讓許多劇迷直呼：「《德魯納酒店》的清明投胎轉世了！！！」
《18 Again》改編自歐美熱門電影《重返17歲》，講述丈夫在離婚前夕突然回到18年前全盛時期的奇幻故事。
【人物簡介&劇照】
▼金荷娜飾演「鄭多貞」，她邊工作邊帶孩子，是媽媽們都非常嚮往的成功女性，有一對18歲的龍鳳胎，雖然很晚才當上主播，但工作和家庭都很成功，是一個專業且擁有溫暖性格的人物。
▼尹相鉉飾演37歲的「洪大英」，是一個從妻子那裡收到離婚通知，被孩子們無視，又被公司解僱的中年大叔。
▼李到晛飾演18歲的洪大英，洪大英在高中時期是一個制霸籃球比賽，因為籃球實力而備受關注的天才，但37歲的他只是一個平凡的大叔。在他反悔人生的瞬間，卻以37歲的靈魂，迎來了18歲全盛期的身體，他把名字改成「高宇英」，重新開始了第二次的人生。
《18 Again》將在9月份首播，有興趣的朋友千萬不能錯過喔。
（圖：官方劇照）
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