超强实力派演员大合体！权相佑&裴晟佑合作SBS新剧《飞吧开天龙》 奇幻新剧《18 Again》李到晛校服&金荷娜&尹相铉的人物剧照首公开！ Red Velvet Irene绝美金发竟然是假的！摘掉后露出了中分贴头皮死亡发型... 画风逐渐「扭曲」的JYP家族，朴轸泳的「男友照」影响力太大了！TWICE学到了「油腻」精髓 韩素希卷入生母债务风波，同窗好友抱不平：她从小到大没得过母亲的呵护，太无辜了 GFRIEND带著新专辑出演KBS《郑恩地的歌谣广场》！ 权珉娥晒近况照只露双眼，状态好转眼神都明亮起来了 孔刘喂你吃烤肉！女友视角让人过度心空❤

《德鲁纳酒店》的「清明」转世投胎了！！！三位演员小编都很喜欢，很想看这部啊！大家是不是也和我一样期待呢？

JTBC 全新月火剧《18 Again》（每周一、二播出）公开了三位主角尹相铉、金荷娜、李到晛的人物剧照，全新组合和崭新的形象，也引发了大众的好奇心，其中李到晛清爽的校服造型，更是让许多剧迷直呼：「《德鲁纳酒店》的清明投胎转世了！！！」

《18 Again》改编自欧美热门电影《重返17岁》，讲述丈夫在离婚前夕突然回到18年前全盛时期的奇幻故事。



【人物简介&剧照】

▼金荷娜饰演「郑多贞」，她边工作边带孩子，是妈妈们都非常向往的成功女性，有一对18岁的龙凤胎，虽然很晚才当上主播，但工作和家庭都很成功，是一个专业且拥有温暖性格的人物。



▼尹相铉饰演37岁的「洪大英」，是一个从妻子那里收到离婚通知，被孩子们无视，又被公司解雇的中年大叔。



▼李到晛饰演18岁的洪大英，洪大英在高中时期是一个制霸篮球比赛，因为篮球实力而备受关注的天才，但37岁的他只是一个平凡的大叔。在他反悔人生的瞬间，却以37岁的灵魂，迎来了18岁全盛期的身体，他把名字改成「高宇英」，重新开始了第二次的人生。



《18 Again》将在9月份首播，有兴趣的朋友千万不能错过喔。

（图：官方剧照）

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