韓素希捲入生母債務風波，同窗好友抱不平：她從小到大沒得過母親的呵護，太無辜了

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女演員韓素希被捲入了生母欠債醜聞當中，作為女兒的她出面致歉，引來了昔日同窗好友的心疼。

憑著《夫妻的世界》中「最強小三」的一角出彩的韓素希人氣急升，然而人紅是非多，最近的她就因母親債務問題代母向受害人道歉，還透露自己在5歲時父母就已經離婚，從小由奶奶帶大，直到20多歲時候才知道生母欠債，從那時起就替母償還債務。



看到韓素希被生母事情拖累，一名自稱是韓素希朋友的網民寫下了留言，稱：「其實我打算重新開個帖子的，但最後決定還是留言吧。 我朋友素希是個讀小學時被嘲笑沒有爸媽都會一笑而過的人，是個畢業典禮只有奶奶和奶奶朋友來也不會覺得丟人的幸福的人，中學起就不喜歡欠別人的人情，連一串年糕也要自己掏錢買。 當她聽說我因為沒錢晚上去啤酒屋打工時，僅自己留下10萬（韓幣），把帳戶里其餘的122萬全部借給我，只是叫我好好努力實現夢想。 你們可以不信，一想到素希現在所受的痛苦，我就覺得淚水堵在了嗓子眼，連電話都說不清，真的覺得太寒心了，所以才在這裡留言。 」



除此之外，有韓素希的同學也前來留言，表示她學生時期起就很講義氣，稱：「我和她讀同一所學校，認識她很久了，但沒怎麼聽說過她母親，反倒是她經常誇奶奶，現在突然因為她媽媽的錯導致她被罵，真的讓人惋惜。 」還有其他同學也留言說道：「上學期間別的學生都是父母來，韓素希只有奶奶來，可以說她根本就沒得到過母親的呵護，即使是這樣她也依舊性格開朗，不是個會在物質上、 精神上依賴其他人的人，还經常幫助我們，她絕對不是那種會欠債的人，可以說她就是那種從小邊打工邊養活自己的人。 」

韓素希在舊採訪中也曾經提到奶奶是自己最大的依靠，還經常通過IG提及奶奶。



「圖：NATE PHOTOS、韓素希IG」

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