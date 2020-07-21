韩素希卷入生母债务风波，同窗好友抱不平：她从小到大没得过母亲的呵护，太无辜了

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女演员韩素希被卷入了生母欠债丑闻当中，作为女儿的她出面致歉，引来了昔日同窗好友的心疼。

凭著《夫妻的世界》中「最强小三」的一角出彩的韩素希人气急升，然而人红是非多，最近的她就因母亲债务问题代母向受害人道歉，还透露自己在5岁时父母就已经离婚，从小由奶奶带大，直到20多岁时候才知道生母欠债，从那时起就替母偿还债务。



看到韩素希被生母事情拖累，一名自称是韩素希朋友的网民写下了留言，称：「其实我打算重新开个帖子的，但最后决定还是留言吧。 我朋友素希是个读小学时被嘲笑没有爸妈都会一笑而过的人，是个毕业典礼只有奶奶和奶奶朋友来也不会觉得丢人的幸福的人，中学起就不喜欢欠别人的人情，连一串年糕也要自己掏钱买。 当她听说我因为没钱晚上去啤酒屋打工时，仅自己留下10万（韩币），把帐户里其余的122万全部借给我，只是叫我好好努力实现梦想。 你们可以不信，一想到素希现在所受的痛苦，我就觉得泪水堵在了嗓子眼，连电话都说不清，真的觉得太寒心了，所以才在这里留言。 」



除此之外，有韩素希的同学也前来留言，表示她学生时期起就很讲义气，称：「我和她读同一所学校，认识她很久了，但没怎么听说过她母亲，反倒是她经常夸奶奶，现在突然因为她妈妈的错导致她被骂，真的让人惋惜。 」还有其他同学也留言说道：「上学期间别的学生都是父母来，韩素希只有奶奶来，可以说她根本就没得到过母亲的呵护，即使是这样她也依旧性格开朗，不是个会在物质上、 精神上依赖其他人的人，还经常帮助我们，她绝对不是那种会欠债的人，可以说她就是那种从小边打工边养活自己的人。 」

韩素希在旧采访中也曾经提到奶奶是自己最大的依靠，还经常通过IG提及奶奶。



「图：NATE PHOTOS、韩素希IG」

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