好的範例～人氣演員柳演錫、李光洙與現任經紀公司成功再續約１０年！ HAHA自曝結紮不再生了！兩兒一女萬事足：兒子雖然也很可愛，但女兒更可愛 北韓有這款帥男神？電影電視中最帥北韓人出列！ 無情拒絕粉絲彩虹屁的BTS防彈少年團JIN！「奪命」三連答XD 拿白種元老師當背景畫面？你看錯了，這是我的愛豆本命啊XD 公司同僚搬進IU舊屋之後發生的事：我們看到了她曾經看到的...

現在追星，要是不會吹點彩虹屁都不好意思在明星的SNS底下留言，看到粉絲們對自己的花式誇讚，想必明星們心裡一定笑開了花吧。

不過防彈少年團的JIN見到粉絲的彩虹屁真的超鎮定，不知道是不是平時窺屏太多了，所以早就對這些彩虹屁產生抗體，完全不為所動。 早前，JIN曬出了自己的最新自拍照，照片裡的他坐在沙發上面無表情。 很快就有粉絲在照片下方留言了，稱：「天啊，你真的不會老嗎? 」沒想到JIN很快就回復了這位粉絲，說：「眼周都長皺紋了~」



接著這位小粉絲又留言了，寫道：「別說這些不像話的話了，歐巴不管長不長皺紋都不會老！！我愛你！」然而JIN沒有接受粉絲們的「吹捧」，而是很冷靜地回復：「那個，這位學生，長皺紋就說明老了。 」非常直接的拒絕了粉絲的彩虹屁，哈哈哈~。



因為得到本尊的親自回復，這名粉絲的留言也被其他人圍觀、點讚，不停收到信息的她激動到語無倫次，表示要做前滾翻、後滾翻、側滾翻來表達自己的興奮。 誰知JIN又來留言了，問：「為什麼要做側滾翻。 」



哈哈哈，JIN繼續回復的下去的話，這位小粉絲可能會興奮到出去跑馬拉松了，你放過她吧。

「圖：PANN、NATE PHOTOS」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞