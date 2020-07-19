尹鍾信母親病危！立即從美國飛回來卻要隔離14天才能相見......
明星 2020年7月19日 星期日12:31 Sani
希望尹鍾信母親病情好轉啊T^T。
17日，尹鍾信在個人IG上PO出一張寫有「等等我」的照片，照片裡是一張布滿皺紋的手，周圍纏滿繃帶和醫療器具。 演員金成鈴在留言區里說「鍾信的媽媽」，大家才知道是尹鍾信的母親生病住院了。
尹鍾信去年6月在出道10周年之際果斷暫停了所有的MC活動，一個人飛往美國籌劃他的音樂企劃「異邦人Project」，到這個月已經執行了8個月。
然而7月12日，尹鍾信因為母親健康情況突然惡化而緊急飛回韓國，但因為新冠疫情防疫要求，雖然病毒檢測結果是「陰性」，但仍然要遵守14天的居家隔離，所以直到現在還沒能見到母親一面......
其實去年9月尹鐘信也曾在IG上PO出和母親在一起的照片，並表示10月就要出國做音樂企劃了，離開前最擔心的就是母親。雖然聽不到他和母親的對話，但看到這一幕都感覺好心酸。
好在這幾天尹鍾信通過IG透露說媽媽的狀況有好轉，主要再撐過一周，到26日尹鍾信就結束隔離期了，希望到時候可以開開心心地母子相會啊！
（圖源：KSD，尹鍾信IG）
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