尹钟信母亲病危！立即从美国飞回来却要隔离14天才能相见......
明星 2020年7月19日 星期日12:31 Sani
希望尹钟信母亲病情好转啊T^T。
17日，尹钟信在个人IG上PO出一张写有「等等我」的照片，照片里是一张布满皱纹的手，周围缠满绷带和医疗器具。 演员金成铃在留言区里说「钟信的妈妈」，大家才知道是尹钟信的母亲生病住院了。
尹钟信去年6月在出道10周年之际果断暂停了所有的MC活动，一个人飞往美国筹划他的音乐企划「异邦人Project」，到这个月已经执行了8个月。
然而7月12日，尹钟信因为母亲健康情况突然恶化而紧急飞回韩国，但因为新冠疫情防疫要求，虽然病毒检测结果是「阴性」，但仍然要遵守14天的居家隔离，所以直到现在还没能见到母亲一面......
其实去年9月尹钟信也曾在IG上PO出和母亲在一起的照片，并表示10月就要出国做音乐企划了，离开前最担心的就是母亲。虽然听不到他和母亲的对话，但看到这一幕都感觉好心酸。
好在这几天尹钟信通过IG透露说妈妈的状况有好转，主要再撑过一周，到26日尹钟信就结束隔离期了，希望到时候可以开开心心地母子相会啊！
（图源：KSD，尹钟信IG）
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