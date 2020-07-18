《屍速列車2：感染半島》姜棟元：「唯有我自己想做的時候，才能做得更好。」

有許多觀眾們是透過這部話題性大電影《屍速列車2：感染半島》認識了男主角姜棟元，但是身為韓國四大公共財之一的他，與蘇志燮、孔劉、玄彬齊名，卻是四人中唯一不拍攝韓國電視劇的演員，在韓劇幾乎瘋迷全球的時代，的確大家比較不認識姜棟元這位演員。
姜棟元曾在過去的電影作品《黑祭司們》《噗通噗通我的人生》《王牌計中計》《Master偷天對決》《1987：黎明到來的那一天》《宅配男逃亡曲》等，呈現多變的角色與演技。當然在《屍速列車2：感染半島》他也再度挑戰軍人大尉政錫，在四年前的事件中他失去了親人，四年後他又重新踏上這塊廢墟半島，除了對抗殺都殺不完的喪屍外，更得躲避那些幾近瘋狂的人們。
「我是喜歡挑戰事物的那種人，我的個性會忍不住不去嘗試新東西，也沒辦法接受再做曾經嘗試過的東西，一直持續做不一樣的東西是很有趣的。」姜棟元喜愛挑戰，從他接演的作品也能看出幾乎沒有相似的角色，而他在選擇作品時也小心翼翼，因為他相信「唯有我自己想要做的時候，想要做得更好的的心情更加明確。」
《屍速列車2：感染半島》描述第一集的事件之後4年，韓國已經變成被喪屍佔領的廢墟，倖存的人們在島上如何與喪屍共存，姜棟元所飾演的政錫冒著生命危險再度回到這片土地，在逃出此地的過程中他的心境又有著什麼樣的轉變？《屍速列車2：感染半島》現正熱映中。
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