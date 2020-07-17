想和JYP藝人一起工作？JYP公開全新招聘消息：提交「我們下一張回歸專輯該怎麼做」的企劃書！
KPOP 2020年7月17日 星期五11:40 Yuan
16日，JYP官方Youtube公開了一支「我們下一張回歸專輯該怎麼做」的影片。
旗下藝人GOT7、TWICE、Stray Kids、ITZY和朴軫永紛紛說道：「如果大家想像中的專輯概念成為現實，有沒有想像過」、「成為現實的機會就是IDOList」、「和我們一起創造JYP的未來」、「現在請挑戰吧」。
這是個招募的企劃，在網站中也公開了詳細的訊息：
招募部門：IDOList
報名資格：想成為IDOList的人
招聘方法：IDOList網站
提交資料：選定JYP一組藝人之後，制定下一張回歸專輯的企劃書
時間：7月20日～8月7日
招聘程序：提交資料 → 一次面試 → 二次面試 → 進入正式職位
之後提到成為「IDOList」的話，有什麼樣的福利。包含：正式員工入職（彈性工作制、長期工作獎勵）、和JYP藝人一起工作的機會（文化活動、同好會支援、安全駕駛津貼）、有機農食堂JYP BOB午餐晚餐（婚喪補助、四大保險 意外傷害保險、綜合健康診斷 流感預防接種）等。
而JYP曾和Mnet合作過綜藝節目《超級實習生》，節目主軸為不關注的是申請者的年齡、學歷、性別、人脈、經歷等，只憑藉對JYP娛樂的SWOT分析來選拔和任用實習人員，實習結束之後，最後的合格者成為了正式員工，當時播出也引發了不少話題。
（圖：JYP）
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