顏值高就是任性！趙寅成「迷彩西裝＋涼鞋時尚」躍上封面人物
畫報 2020年7月17日 星期五09:49 Erin
演員趙寅成為時尚雜誌拍攝最新畫報，相當有特色的搭配，換作是其他人不知道能否像他這樣完美消化？只能說時尚的完成度在臉。
日前時尚雜誌Bazaar公開了由趙寅成拍攝的8月號雜誌畫報，好久沒有在公開場合或透過媒體露臉的趙寅成，就連畫報後的訪談也不太常見。「會因為作品而進行專訪，但是一旦宣傳期結束之後，就不太講什麼話。常會想「我真的是如同所說的那樣生活著嗎？」所以也就減少了發表什麼。」聽說很少拍攝海報的趙寅成，在鏡頭前也顯得有些生疏。
「要能夠在鏡頭面前完全100％抹去尷尬感，是不太容易的，演戲則是些許的緊張加上自己獨自的想法與感情等，所凝聚出來的複雜產物。雖然是我的身體但也有不隨著我的心意表現的時候，隨著對手的不同，也會用不一樣的方式演出，好像都是從0開始，所以才有趣對吧！」
本次的企劃是與精品品牌FENDI合作，以休閒服飾得到靈感的2020年FENDI單品，在夢幻般的氣氛之下展現出趙寅成特有的氣勢，融入他迷人的表情與姿態中。趙寅成認為身為一位演員，對自己的生活必須呈現認真態度。「我不希望欺騙任何人，我對我自己有多坦率，我的內心就產生多大共鳴，即使別人不知道這一點，但我自己必須了解。就像總是為了做到最好而努力那樣，應該自己了解並且尊重。」
照片：BAZAAR
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