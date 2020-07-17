想和JYP艺人一起工作？JYP公开全新招聘消息：提交「我们下一张回归专辑该怎么做」的企划书！
KPOP 2020年7月17日 星期五11:40 Yuan
16日，JYP官方Youtube公开了一支「我们下一张回归专辑该怎么做」的影片。
旗下艺人GOT7、TWICE、Stray Kids、ITZY和朴轸永纷纷说道：「如果大家想像中的专辑概念成为现实，有没有想像过」、「成为现实的机会就是IDOList」、「和我们一起创造JYP的未来」、「现在请挑战吧」。
这是个招募的企划，在网站中也公开了详细的讯息：
招募部门：IDOList
报名资格：想成为IDOList的人
招聘方法：IDOList网站
提交资料：选定JYP一组艺人之后，制定下一张回归专辑的企划书
时间：7月20日～8月7日
招聘程序：提交资料 → 一次面试 → 二次面试 → 进入正式职位
之后提到成为「IDOList」的话，有什么样的福利。包含：正式员工入职（弹性工作制、长期工作奖励）、和JYP艺人一起工作的机会（文化活动、同好会支援、安全驾驶津贴）、有机农食堂JYP BOB午餐晚餐（婚丧补助、四大保险 意外伤害保险、综合健康诊断 流感预防接种）等。
而JYP曾和Mnet合作过综艺节目《超级实习生》，节目主轴为不关注的是申请者的年龄、学历、性别、人脉、经历等，只凭藉对JYP娱乐的SWOT分析来选拔和任用实习人员，实习结束之后，最后的合格者成为了正式员工，当时播出也引发了不少话题。
（图：JYP）
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