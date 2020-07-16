尹斗俊公開迷你一輯行程表 感性表示「謝謝大家等了我這麼久」！
KPOP 2020年7月16日 星期四12:22 施乃琪
等了將近十一年，終於要迎來 Highlight 隊長尹斗俊的個人作品了，Light 們快來記下重要的日子吧！
Around US 今天（16 日）公開了尹斗俊從現在開始到發行首張個人迷你專輯〈Daybreak〉前的行程，明天他就會先公開專輯內容物，並於中午開始接受預購。
從 20 日開始，尹斗俊將連續五天公開概念照、曲目表、專輯中所有歌曲的試聽片段以及首波MV 預告片；在 27 日公開第二波 MV 預告片後，當晚他就會正式發行〈Daybreak〉。
隨著行程表公開，尹斗俊在自己的 Instagram 上也感性地表示：「終於開始了呢！很抱歉讓大家等了這麼久⋯⋯從今天開始就會按部就班地跟大家交流，希望能為你們帶來難忘的時光。真的很感謝你們等我，如果微不足道的我能為大家帶來一點點幫助⋯⋯那我會覺得非常榮幸。祝大家永遠幸福！也要健健康康的！」
（照片或影片來源：Around US、beeeestdjdjdj）
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