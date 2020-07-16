尹斗俊公开迷你一辑行程表 感性表示「谢谢大家等了我这么久」！
KPOP 2020年7月16日 星期四12:22 施乃琪
等了将近十一年，终於要迎来 Highlight 队长尹斗俊的个人作品了，Light 们快来记下重要的日子吧！
Around US 今天（16 日）公开了尹斗俊从现在开始到发行首张个人迷你专辑〈Daybreak〉前的行程，明天他就会先公开专辑内容物，并於中午开始接受预购。
从 20 日开始，尹斗俊将连续五天公开概念照、曲目表、专辑中所有歌曲的试听片段以及首波MV 预告片；在 27 日公开第二波 MV 预告片后，当晚他就会正式发行〈Daybreak〉。
随著行程表公开，尹斗俊在自己的 Instagram 上也感性地表示：「终於开始了呢！很抱歉让大家等了这么久⋯⋯从今天开始就会按部就班地跟大家交流，希望能为你们带来难忘的时光。真的很感谢你们等我，如果微不足道的我能为大家带来一点点帮助⋯⋯那我会觉得非常荣幸。祝大家永远幸福！也要健健康康的！」
（照片或影片来源：Around US、beeeestdjdjdj）
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