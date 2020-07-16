SF9達淵連日惹爭議：從跳舞接力沒誠意到校園暴力疑雲，FNC澄清：「單方說法非事實」
KPOP 2020年7月16日 星期四09:22 Erin
日前SF9曾有一段短影片，由所有隊員接力對著鏡頭跳舞，但由於過程中看起來有些成員的舞步較散漫，引發粉絲爭議，被批評為沒有誠意，尤其成員達淵更是被點名，而沒過多久他又被捲入校園暴力的疑雲。
FNC娛樂火速回應：「校園暴力疑雲的部分完全沒有事實根據。主張的這些話語都是單方面的說法，並且相當扭曲。」經紀公司已出面否認。最近在網路上出現自稱是達淵的國中與高中同學，表示在當時曾受到達淵的欺負，甚至還描述得相當具體，還公開畢業光碟相關的證據，也因此引來網友話題討論。
而達淵才剛在SF9接力舞蹈影片中被點名態度隨便不夠認真，而他本人也在7月13日透過IG直播道歉，「我對於這段舞蹈影片有部分認知不太清楚，這些部份似乎讓各位感到傷心了，是我太輕率了。看過的各位可能會覺得不太舒服，下次我會在拍攝時表現得更用心，請大家別想得太糟糕，之後我會更努力，希望大家多多給予應援。」
也有粉絲們覺得達淵的風格原本就比較輕鬆搞笑，加上他也已經極富誠意道歉，校園暴力的事件也已遭到否認，該名自稱為他同學的指控者似乎也刪除了原本的文字，大家繼續關注SF9的活動吧！
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