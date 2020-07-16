SF9达渊连日惹争议：从跳舞接力没诚意到校园暴力疑云，FNC澄清：「单方说法非事实」

日前SF9曾有一段短影片，由所有队员接力对著镜头跳舞，但由於过程中看起来有些成员的舞步较散漫，引发粉丝争议，被批评为没有诚意，尤其成员达渊更是被点名，而没过多久他又被卷入校园暴力的疑云。
FNC娱乐火速回应：「校园暴力疑云的部分完全没有事实根据。主张的这些话语都是单方面的说法，并且相当扭曲。」经纪公司已出面否认。最近在网路上出现自称是达渊的国中与高中同学，表示在当时曾受到达渊的欺负，甚至还描述得相当具体，还公开毕业光碟相关的证据，也因此引来网友话题讨论。
而达渊才刚在SF9接力舞蹈影片中被点名态度随便不够认真，而他本人也在7月13日透过IG直播道歉，「我对於这段舞蹈影片有部分认知不太清楚，这些部份似乎让各位感到伤心了，是我太轻率了。看过的各位可能会觉得不太舒服，下次我会在拍摄时表现得更用心，请大家别想得太糟糕，之后我会更努力，希望大家多多给予应援。」
也有粉丝们觉得达渊的风格原本就比较轻松搞笑，加上他也已经极富诚意道歉，校园暴力的事件也已遭到否认，该名自称为他同学的指控者似乎也删除了原本的文字，大家继续关注SF9的活动吧！
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