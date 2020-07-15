果然是「小漂亮」後援會會長！EXO燦烈在IG宣傳新曲，鄭敬淏回覆：「對不起太忙了，就看了90次」
明星 2020年7月15日 星期三12:44 Yuan
世勳和燦烈組成的小分隊「EXO-SC」在13日發行首張正規專輯《1 Billion Views》，音源、專輯銷量也都取得了優異的成績。
燦烈14日在自己的IG上傳了《10억뷰》的音源截圖，鄭敬淏回覆：「對不起太忙了，就看了90次。」這也讓不少網友表示：「真的是小漂亮的後援會會長」、「兩人在合作一次電視劇吧」、「ㅋㅋㅋㅋㅋ」、「哇～我輸了，歐爸是最棒的」等等
而燦烈不僅是鄭敬淏女友、少女時代秀英的師弟，他們倆還一同出演過電視劇《Missing9》，感情真的很好！只要燦烈發文，鄭敬淏基本上都會回覆，還是各種花式稱讚，真的就像是我們在稱讚自己的本命那樣（笑），小編就來跟大家分享幾個啦～
燦烈上傳EXO團體照，鄭敬淏：「哥哥告訴過你，拍團體照的時候要站在中間啊，小漂亮。」燦烈宣傳了自己的單曲：「春夏秋冬。」鄭敬淏：「還有你...小漂亮。」
放了特效照片，鄭敬淏也回覆：「讓人無語的漂亮。」燦烈：「晚到的情人節快樂。」鄭敬淏：「聖誕老人看到的話好像不行啊小漂亮，刪了吧...」
燦烈直播時...當然也收看了，還留言：「不睡在幹嘛呢？小漂亮。」
（圖：IG@real__pcy、IG@jstar_allallj、MBC）
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