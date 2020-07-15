趙權自曝出道後首三年完全沒收入：因為沒繳費媽媽用冷水洗頭，我實現了歌手夢想又怎樣？

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出道即巔峰? 愛豆都是行走的印鈔機? 這其實是我們對愛豆的誤解，趙權就公開了男團2AM出道初期的辛酸，讓我們看到他們不為人知的辛苦。

2008年，趙權作為2AM的一員正式出道，這隻擅長詮釋抒情曲的溫柔男團在當時主打雄性魅力的男愛豆中稱得上是一股清流，圈了無數的迷妹，代言也接到手軟。 在外人們看來曾經紅極一時的他們很能賺錢，哪知趙權卻爆料成團3年後才第一次拿到錢。

趙權稱：「因為出道曲《這首歌》和『瘋權』的形象，讓我接到了不少廣告，但算上8年練習生所需的費用，我出道的首三年完全沒有收入。練習生時期的費用都是借來的錢，宿舍、吃飯、訓練等等都是公司先負責，等你出道之後再還款，之前是這種訓練製，直到2008年公正交易委員會修訂了相關法案，然而我是2001年開始當的練習生。一年只有一次在過節的時候回水源的老家，我看到媽媽因為沒繳燃氣費而用冷水洗頭，當時一瞬間我就覺得很幻滅，我明明是個還算紅的藝人啊，現在這到底是什麼狀況，夢想是實現了，但我是想靠這個來賺錢吃飯的啊，後來我就跟社長說我隱退。 」



「2AM活動期間都不怎麼吃飯，就是想要省錢，這樣就能多拿到些錢，還跟公司說希望多幫我接活動，差不多每天就睡1個小時吧，2010年《死也不能放開你》紅了之後才還清了練習生費用，出道3年以來第一次拿到了紅利，是20萬（韓幣）。後來就是我接多少活動賺多少錢，有錢之後立刻給爸媽換了房子，從月租到全稅，所有的家用電器全換了，又過了1、2年，給他們買了房子。 」



我們從來只看到明星們人前的光鮮亮麗，很少能看到他們幕後的付出與辛苦。

「圖：《吃了飯再去工作嗎》」

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