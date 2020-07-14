真的很用心！配合音樂節目播出時間...修改舞蹈動作的宣美，大家有沒有發現呢？
明星 2020年7月14日 星期二11:12 Yuan
宣美日前帶著新曲《pporappippam（紫光夜）》回歸，這首有滿滿的夏日復古感，發行之後在各大音源榜取得上位圈。
而宣美也出演音樂節目，帶來《pporappippam》的打歌舞台，近日被網友發現，她更配合著節目播出時間，修改舞蹈動作呢！
Mnet《M Countdown》下午6點播出
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KBS《音樂銀行》下午5點播出
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MBC《音樂中心》下午3點40分播出
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SBS《人氣歌謠》下午3點50分播出
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而原版《pporappippam》的編舞，宣美的手是指向8點，因為她覺得紫光夜應該是晚上8點。這也讓不少網友表示：「真的很有Sense」、「大發！之前都沒有看出來」、「宣美真的好用心」、「原來是這樣，還以為怎麼都不一樣」、「好有創意，舞台真的好棒」等等。
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（圖：IG@miyayeah、推特＠sbsnoriter）
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