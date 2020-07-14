真的很用心！配合音樂節目播出時間...修改舞蹈動作的宣美，大家有沒有發現呢？

真的很用心！配合音樂節目播出時間...修改舞蹈動作的宣美，大家有沒有發現呢？

明星   2020年7月14日   星期二11:12   Yuan   2

宣美日前帶著新曲《pporappippam（紫光夜）》回歸，這首有滿滿的夏日復古感，發行之後在各大音源榜取得上位圈。

而宣美也出演音樂節目，帶來《pporappippam》的打歌舞台，近日被網友發現，她更配合著節目播出時間，修改舞蹈動作呢！

Mnet《M Countdown》下午6點播出

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KBS《音樂銀行》下午5點播出

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MBC《音樂中心》下午3點40分播出

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SBS《人氣歌謠》下午3點50分播出

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而原版《pporappippam》的編舞，宣美的手是指向8點，因為她覺得紫光夜應該是晚上8點。這也讓不少網友表示：「真的很有Sense」、「大發！之前都沒有看出來」、「宣美真的好用心」、「原來是這樣，還以為怎麼都不一樣」、「好有創意，舞台真的好棒」等等。

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（圖：IG@miyayeah、推特＠sbsnoriter）

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留言/評論
  • Jia YE
    sunmi这次的回归一直被忽略了😭😭😭
    46分前
  • Jocelyn Kong
    Omgggg 😍😍😍😍 Raphael Chow Marcus Chan
    54分前
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