真的很用心！配合音乐节目播出时间...修改舞蹈动作的宣美，大家有没有发现呢？

真的很用心！配合音乐节目播出时间...修改舞蹈动作的宣美，大家有没有发现呢？

明星   2020年7月14日   星期二11:12   Yuan   1

宣美日前带著新曲《pporappippam（紫光夜）》回归，这首有满满的夏日复古感，发行之后在各大音源榜取得上位圈。

而宣美也出演音乐节目，带来《pporappippam》的打歌舞台，近日被网友发现，她更配合著节目播出时间，修改舞蹈动作呢！

Mnet《M Countdown》下午6点播出

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KBS《音乐银行》下午5点播出

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MBC《音乐中心》下午3点40分播出

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SBS《人气歌谣》下午3点50分播出

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而原版《pporappippam》的编舞，宣美的手是指向8点，因为她觉得紫光夜应该是晚上8点。这也让不少网友表示：「真的很有Sense」、「大发！之前都没有看出来」、「宣美真的好用心」、「原来是这样，还以为怎么都不一样」、「好有创意，舞台真的好棒」等等。

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（图：IG@miyayeah、推特＠sbsnoriter）

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留言/评论
  • Jocelyn Kong
    Omgggg 😍😍😍😍 Raphael Chow Marcus Chan
    28分前
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