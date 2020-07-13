[有片]別人減肥她增胖？《認識的哥哥》宣美：「那時瘦到看起來快死掉…」
綜藝 2020年7月13日 星期一13:46 Erin
由歌手ZICO、宣美以及Monsta X成員Shownu與周憲一同轉學來到JTBC節目《認識的哥哥》，宣美提到最近透過運動以及飲食調整方式，讓自己增重了8公斤！現場的哥哥們看到宣美都直呼「看起來很健康！」
宣美說：「因為增重了看起來是這樣的，謝謝大家。我之前真的太瘦了嗎？歌曲“主角”的時候瘦到只有41公斤，感覺好像奄奄一息快死掉，所以現在增加到50公斤。」她也透露了自己增胖的原因。
宣美在綜藝節目上的直白說話方式，也是她獨特的綜藝感，是觀眾們喜愛她的原因之一。她甚至還說到本集跟她一同演出的ZICO，ZICO相當受歡迎的一首歌曲“A mu no re”原來宣美非常討厭這首歌曲，她說：「一回到家打開電視的第0台，不是會介紹最近的電影跟音樂嗎？背景音樂用的就是那首歌，太常出現了，而且大家都做了舞步的挑戰，再也不想做了。」讓在一旁的歌曲主人ZICO有點不知所措。
宣美也提到自己的夢想，就是擁有自由自在的靈魂。「我似乎無法做到那麼自由，活動期間見到許多朋友們都很自由自在，我覺得我可能太過強迫我自己，太過壓抑了。」宣美也提到自己曾在SNS上傳了JYP朴軫永的照片這件事，「當時是為了應援朴軫永PD的“FEVER”才上傳的照片，結果雖然也有滿多應援的留言，卻也突然出現了500位不滿的留言。」引發全場大笑。
照片：JTBC節目截圖
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