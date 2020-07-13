好有Sense呀！金賽綸發文應援：「在《雖然是精神病但沒關係》裡，能看得見秀賢、也能聽得到秀賢」

好有Sense呀！金賽綸發文應援：「在《雖然是精神病但沒關係》裡，能看得見秀賢、也能聽得到秀賢」

韓劇   2020年7月13日   星期一12:49   Yuan   1

金賽綸為同公司的金秀賢應援，也為好友李秀賢應援！

12日，金賽綸透過IG限時動態發文：「在《雖然是精神病但沒關係》裡，能看得見秀賢、也能聽得到秀賢，秀賢＋秀賢＝雙秀賢（？）」

金賽綸與金秀賢是同所屬社Gold Medalist，日前她曾送應援咖啡車到拍攝現場，有不少網友還期待她能去客串；而她與樂童音樂家（AKMU）李秀賢則是超級好朋友，這次李秀賢也演唱《雖然是精神病但沒關係》OST，當然要幫好友宣傳一下啦！

而李秀賢演唱的OST《我仍活在你的時光裡》已在昨日公開，柔和的鋼琴旋律和她特有的嗓音與細膩表現力的結合，提高了劇情的投入度。彷彿童話故事般展開的歌詞，加上優美的旋律，將劇中主人公的愛情變得更加懇切，大家都有聽過了嗎？


（圖：IG@ron_sae、IG@bardo_catering）

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留言/評論
  • ComeOn SooMan
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    4小時前
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