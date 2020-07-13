[有片]歌手趙權與演員金惠秀之間意外的人脈？「剛入伍母親罹癌，惠秀前輩幫忙才度過」
綜藝 2020年7月13日 星期一12:49 Erin
歌手趙權在節目中公開了自己多虧了演員金惠秀的幫忙才有勇氣走到今日，原來與母親有關，他也公開了細節的來龍去脈。
7月13日播出的SBS Plus《金守美：吃飯了嗎？》節目中，退伍已經五個月後再度回歸綜藝節目的歌手趙權，展現了當兵後更進階的成熟面貌，2008年趙權經過了辛苦的8年練習生生涯，終於得以出道，他的特殊形象以及天生綜藝感，至今仍是各大節目爭相邀請的對象，更擁有能演出音樂劇的實力，也獲得許多觀眾們的喜愛，不過他身上也發生了許多感人的故事。
當日節目中趙權說到自己從小時候一直到出道3年左右，10多年來家庭中的艱困瑣事，他也淡然地娓娓道來，在他小學的時候就因為家中積欠債務，時常受到債主追討，看見家中備受煎熬的媽媽，讓趙權下定決心要成為藝人，無論是在舞台上或是綜藝節目中他都相當投入工作，終於也還清了所有的債務。但是就在趙權入伍度過軍旅生活之初，卻又遇上了另一個危機讓他相當擔心。
「入伍期間媽媽罹患了黑色素腫瘤，那時聽到是從腳的大拇趾部位開始，如果嚴重感染的話可能要截肢。」趙權所描述的情況其實非常迫切緊急。「心理非常焦急根本崩潰，當時又不能離開軍中去看媽媽，什麼也做不了。之所以能夠度過那辛苦的時期，全都多虧了金惠秀前輩。」趙權聊到了令人意外的人脈。
「當時媽媽生病的時候前輩給我幫忙，還對我說：「趙權，倒是你別生病，健康地退伍吧。」更是緊緊地擁抱住我。」金惠秀給了趙權滿滿的溫暖及安慰，趙權也在此表達自己心中的感謝，也讓整個錄影現場都暖了起來。總是帶給觀眾們歡笑的趙權，道出了內心感傷的回憶，今晚10點即將播出。
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