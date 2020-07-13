[有片]歌手赵权与演员金惠秀之间意外的人脉？「刚入伍母亲罹癌，惠秀前辈帮忙才度过」
综艺 2020年7月13日 星期一12:49 Erin
歌手赵权在节目中公开了自己多亏了演员金惠秀的帮忙才有勇气走到今日，原来与母亲有关，他也公开了细节的来龙去脉。
7月13日播出的SBS Plus《金守美：吃饭了吗？》节目中，退伍已经五个月后再度回归综艺节目的歌手赵权，展现了当兵后更进阶的成熟面貌，2008年赵权经过了辛苦的8年练习生生涯，终於得以出道，他的特殊形象以及天生综艺感，至今仍是各大节目争相邀请的对象，更拥有能演出音乐剧的实力，也获得许多观众们的喜爱，不过他身上也发生了许多感人的故事。
当日节目中赵权说到自己从小时候一直到出道3年左右，10多年来家庭中的艰困琐事，他也淡然地娓娓道来，在他小学的时候就因为家中积欠债务，时常受到债主追讨，看见家中备受煎熬的妈妈，让赵权下定决心要成为艺人，无论是在舞台上或是综艺节目中他都相当投入工作，终於也还清了所有的债务。但是就在赵权入伍度过军旅生活之初，却又遇上了另一个危机让他相当担心。
「入伍期间妈妈罹患了黑色素肿瘤，那时听到是从脚的大拇趾部位开始，如果严重感染的话可能要截肢。」赵权所描述的情况其实非常迫切紧急。「心理非常焦急根本崩溃，当时又不能离开军中去看妈妈，什么也做不了。之所以能够度过那辛苦的时期，全都多亏了金惠秀前辈。」赵权聊到了令人意外的人脉。
「当时妈妈生病的时候前辈给我帮忙，还对我说：「赵权，倒是你别生病，健康地退伍吧。」更是紧紧地拥抱住我。」金惠秀给了赵权满满的温暖及安慰，赵权也在此表达自己心中的感谢，也让整个录影现场都暖了起来。总是带给观众们欢笑的赵权，道出了内心感伤的回忆，今晚10点即将播出。
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