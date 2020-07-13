《屍速列車2：感染半島》姜棟元回應外型被批評老：「照片真的有點怪連我也嚇到了…」

演員姜棟元最近為了即將上映的大戲《屍速列車2：感染半島》（屍殺半島）勤跑宣傳，時常出席公開場合，大家也時常對他的服裝造型進行批評，認為造型與他的帥氣外表不太搭配，他也幽默回應：「雖然我的確是有點年紀了……」
關於自己出席記者會時的服裝造型被批評，姜棟元說：「有時候睡覺起來不是會很疲倦嗎，那天早上雖然沒感覺到有什麼不一樣，但照片出來的時候看起來卻有點奇怪，說實在的連我都想問「這是哪位啊」。」原來他覺得照片呈現連自己看起來都有點怪怪的。
對於照片看上去的感覺，他說：「也不是什麼壓力大的因素，雖然已經能做的都盡力做了，若還有什麼不足的話，下一次會做得更好，我是純粹這麼覺得。」聽起來姜棟元也覺得有些無奈。其實姜棟元是出了名的元祖美男，帥氣的臉孔以及完美比例的模特兒身材讓他總能100％穿出伸展台上的設計師秀服。
導演也曾對姜棟元說：「長得帥也是個弱點。」姜棟元則覺得：「我是完全沒放在心上，偶爾我也能扮演別人無法演出的角色，每個演員都有自己可發揮的點，從自己擅長的再擴散出去，我想就能成為好演員。」
《屍速列車2：感染半島》（屍殺半島）將描述《屍速列車》（屍殺列車）事件的4年後，被喪屍佔領的廢墟半島，再度回到這片土地上的人以及倖存的人類將聯手對抗喪屍。7月15日將於台灣、香港、韓國同步上映。
照片：NEW
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