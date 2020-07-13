請吃飯還請喝咖啡！奔向IU的「明星們的餐車」，完全是受寵的小公主啊♥
明星 2020年7月13日 星期一08:30 Rui
都說IU是「明星們的明星」，開個唱時不就有歌壇的愛豆前後輩，就連不少演員都前來捧場，可見人脈之廣。
其實不久是去助陣IU的演唱會，這些明星們還會大手筆花錢「砸」向IU，用飯車、零食車或咖啡車以示自己對IU的喜歡，其中不乏娛樂圈大前輩。和IU合作過《最佳李純信》和《我的大叔》的高鬥心用「女兒知恩」來稱呼IU
一起拍過《我的大叔》的朴浩山與吳娜拉
數次證明自己是鐵粉的宋慧喬
一起合作過歌曲《Greedyy》的JEA
《我的大叔》的導演金圭泰
李尚順&李孝利夫婦，IU是《孝利家的民宿》的兼職生哦~
沒有合作過卻是IU粉絲的宋承憲送的咖啡車
《步步驚心：麗》「四樹CP」四王子李準基，只要IU拍戲、開演唱會就會送「車」的大方歐巴
合作過《Dream High》、《製作人》的金秀賢，這輛「車」也送給了同劇組的呂珍九~
送「車」人當中自然少不了IU最愛的姐姐劉寅娜了~
真的是華麗的頂級明星人脈啊~
「圖：PANN、NATE PHOTOS、IU IG」
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