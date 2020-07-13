《尸速列车2：感染半岛》姜栋元回应外型被批评老：「照片真的有点怪连我也吓到了…」

演员姜栋元最近为了即将上映的大戏《尸速列车2：感染半岛》（尸杀半岛）勤跑宣传，时常出席公开场合，大家也时常对他的服装造型进行批评，认为造型与他的帅气外表不太搭配，他也幽默回应：「虽然我的确是有点年纪了……」
关於自己出席记者会时的服装造型被批评，姜栋元说：「有时候睡觉起来不是会很疲倦吗，那天早上虽然没感觉到有什么不一样，但照片出来的时候看起来却有点奇怪，说实在的连我都想问「这是哪位啊」。」原来他觉得照片呈现连自己看起来都有点怪怪的。
对於照片看上去的感觉，他说：「也不是什么压力大的因素，虽然已经能做的都尽力做了，若还有什么不足的话，下一次会做得更好，我是纯粹这么觉得。」听起来姜栋元也觉得有些无奈。其实姜栋元是出了名的元祖美男，帅气的脸孔以及完美比例的模特儿身材让他总能100％穿出伸展台上的设计师秀服。
导演也曾对姜栋元说：「长得帅也是个弱点。」姜栋元则觉得：「我是完全没放在心上，偶尔我也能扮演别人无法演出的角色，每个演员都有自己可发挥的点，从自己擅长的再扩散出去，我想就能成为好演员。」
《尸速列车2：感染半岛》（尸杀半岛）将描述《尸速列车》（尸杀列车）事件的4年后，被丧尸占领的废墟半岛，再度回到这片土地上的人以及幸存的人类将联手对抗丧尸。7月15日将於台湾、香港、韩国同步上映。
照片：NEW
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