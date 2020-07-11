夏天就是要吃這個~ 快把KAKAO超可愛立體冰端上來！ 即使 BTS RM 結婚生女兒也不可能那麼像的金南俊堂妹！ 不愧是 Zico！〈Any song〉奪 Gaon 上半年結算三冠王 Eric Nam 準備夏日新歌 30 日攜迷你專輯回歸！ BTS防彈少年團人氣無遠弗屆 實體專輯銷量在韓、美上半年奪冠！ 農心推出《土司夾蛋洋芋片》，超新口味大家想吃吃看嗎 「霸總女王」徐睿知那些年收割過的男神名單：朴敘俊、禹棹煥、李準基、金秀賢 SM女團裡豐富多樣的小分隊組合！每一個都讓人超愛~❤ 試鏡花絮公開！曹政奭曾向《機智醫生生活》團隊，推薦素不相識的田美都 EXO-SC 最新 MV 預告片公開！〈1 Billion Views〉大走復古迷幻風 如有看過《犬系戀人》的你別錯這網漫作家推出的新作：《今生也請多指教》 【盤點】2020年上半年大獲成功的6部電視劇！《夫妻的世界》最高收視率28.4% 【KSD評分】由韓星網讀者評分：《便利店新星》持續第一！ 這個歐巴仿佛也不會老！Super Junior東海最近的顏值狀況

上半年的精華都在這裡了，如果還有哪部沒追到，趕快補起來哦！

1. SBS《金牌救援》（Stove League）：最高收視率：19.1%

這部劇去年12月開播，南宮珉主演，講述一個曾讓很多球隊重生的男子，到了常年排名倒數第一的職業棒球隊 Dreams 擔任新團長，讓熟悉失敗的腐敗球隊重新成長的故事



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2. tvN《愛的迫降》：最高收視率：21.7%

無需多介紹啦，炫彬和孫藝珍搭檔主演的美麗曲折愛情故事，怎麼看怎麼養眼呀！



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

3. SBS《浪漫醫生金師傅2》：最高收視率：27.1%

韓石圭、安孝燮、李聖經主演，講述在地方城市醫院石壇醫院工作的天才醫生金師傅，與熱情高漲的年輕醫生之間的故事。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

4. JTBC《梨泰院Class》：最高收視率：16.5%

同名網漫改編的電視劇，由朴敘俊、金多美、權娜拉主演，講述草根男主角白手起家在梨泰院站穩腳跟，並向害死父親的人復讎的故事。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

5. JTBC《夫妻的世界》：最高收視率：28.4%

話題度超高的劇，深入又精彩地描述了一對看似完美的夫妻在出現背叛的裂痕后如何走向不可挽回的漩渦，金喜愛還憑這部劇拿下第56屆百想藝術大賞的最佳女主角。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

6. tvN 《機智醫生生活》：最高收視率：14.1%

曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演，以醫院急診室為背景，講述醫生、護理師和患者之間，圍繞著生命進行拼死奮鬥的溫馨故事。



（圖源：JTBC，tvN，SBS）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞